Назван самый холодный месяц предстоящей зимы

Температура немного ниже климатической нормы будет наблюдаться в декабре только в некоторых регионах России. Такой прогноз сделала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «АиФ».

Синоптик отметила, что холода коснутся не всех регионов.

«В декабре на европейской части России, в южной части Урала и на юге Западной Сибири температура будет чуть ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.

Москвичам обещали дожди до появления "белых мух"

По ее словам, холоднее будет только на Камчатке. В остальные месяцы на большей части России температура прогнозируется выше нормы или около нормы.

Ранее метеорологи и глава «Газпрома» по–разному оценили вероятность аномально холодной зимы.