Сибирский шаман раскрыл, как найдут пропавших Усольцевых

Останки семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, будут найдены случайно через некоторое время, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» сибирский шаман Алексей Борисов.

Накануне волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш заявил, что 12 октября может быть принято решение о прекращении поисков, если не будут найдены какие-либо следы.

«Однозначно можно сказать на данный момент, что их нет в живых. Все зацепки будут найдены. И останки найдет кто-то из местных охотников случайно. Охотник либо егерь будет направляться по своим делам и обнаружит то, что останется от людей», — отметил шаман.

По его мнению, десятки волонтеров, прибывших в регион, мешают поискам, в частности, затаптывают следы.

Напомним, что семья с малолетним ребенком и собакой пропала 28 сентября во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. В поисках были задействованы от 40 до 200 (на позднем этапе) волонтеров, специалистов экстренных служб. Кроме того, в операции принимали участие вертолеты и БПЛА.