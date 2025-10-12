Онищенко ответил, сможет ли человечество достичь продолжительности жизни в 120 лет

Существующие научные данные показывают, что к 2050 году массовое доживание людей до 120 лет маловероятно, хотя число долгожителей будет увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что прогнозы о жизни до 150 лет являются ненаучной фантазией и могут обсуждаться лишь в шутливом контексте, например на КВН или ток-шоу. При этом академик отметил, что для роста продолжительности жизни в России необходима не только организация системы здравоохранения, но и личная работа каждого человека над образом жизни.

Онищенко обратил внимание на положительную тенденцию среди молодого поколения — зумеров (от 15 до 25 лет), которые в целом избегают алкоголя и курения, ведут здоровый образ жизни, интересуются экологией и сельским трудом. Однако он отметил тревожный момент: снижение мотивации к созданию семьи может нивелировать положительные демографические изменения, так как семья и рождаемость напрямую влияют на продолжительность жизни.

Эпидемиолог также подчеркнул, что наибольшая продолжительность жизни наблюдается в Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии: в столице — благодаря уровню жизни, на Кавказе — благодаря крепким многодетным семьям. По его словам, реальные пути продления жизни — это здоровый образ жизни, крепкая семья, качественная медицина и профилактика заболеваний, а не прием биологически активных добавок.

