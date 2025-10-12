Российские туристы лишились премиального отдыха в Египте из-за конференции по Газе

Российские туристы столкнулись с проблемами в Египте, когда их премиальный отель оказался занят под международную конференцию по гуманитарным вопросам сектора Газа. Об этом сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

Более 30 туристов переселили в более дешtвый отель, хотя их тур стоимостью 350 тысяч рублей на двоих включал проживание в Rixos Premium Alamein 5, перелет из Москвы в Каир и трансфер до Эль-Аламейн.

Саммит по прекращению войны в Газе посетят лидеры 20 стран

На месте гости узнали, что в их отеле проводится мероприятие, о котором никто не предупреждал, и им придется провести двое суток в полупустом отеле Ghazala, находящемся на уровень ниже и в часе езды. Туроператоры также заявили, что не были осведомлены о событиях.

Впоследствии отель возместил туристам лишь 200 долларов за неудобства, а для «компенсации» организовал дискотеку с российской музыкой, передает Telegram-канал.

Ранее туристов, собирающихся в Египет, предупредили о возможной опасности. Один из отдыхающих рассказал, что при бронировании тура на ноябрь ему несколько раз сообщили о присутствии акул у берегов курортов.