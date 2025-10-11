В России разработали меры по обустройству депортированных из Прибалтики россиян

Российские власти разработали комплекс мер по обустройству и адаптации россиян, депортированных из стран Прибалтики. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что эти меры были разработаны в связи с новостными сообщениями о депортации более 800 россиянок из Латвии за незнание латышского языка.

«По прибытии в Россию им будет оказана всесторонняя помощь», — подчеркнула Волк.

О намерении властей Латвии депортировать более 800 граждан России в пятницу, 10 октября, сообщила газета Politico.