МИД: новые правила въезда в Шенген включают обязательную биометрию
Все страны-участницы Шенгенской зоны с 12 октября начнут применять новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранных граждан, пишет пресс-служба МИД России в Telegram-канале.
Дипломаты заметили, что новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование).
Нововведение затронет граждан третьих стран, в том числе россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде на границе будет производиться верификация биометрической информации, уточнили в пресс-службе.
Россиянам следует планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур, отметили в МИД.
Ранее сообщалось, что консульства Кипра Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре по техническим причинам приостановили аккредитацию всех туристических агентств до дальнейшего уведомления.
В дипмиссии республики разъяснили, что этот шаг обусловлен двумя факторами: внедрением с 12 октября новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе и подготовкой Кипра к присоединению к Шенгену.