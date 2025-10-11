МИД: новые правила въезда в Шенген включают обязательную биометрию

Все страны-участницы Шенгенской зоны с 12 октября начнут применять новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранных граждан, пишет пресс-служба МИД России в Telegram-канале.

Дипломаты заметили, что новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование).

Нововведение затронет граждан третьих стран, в том числе россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде на границе будет производиться верификация биометрической информации, уточнили в пресс-службе.

Россиянам следует планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что консульства Кипра Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре по техническим причинам приостановили аккредитацию всех туристических агентств до дальнейшего уведомления.

В дипмиссии республики разъяснили, что этот шаг обусловлен двумя факторами: внедрением с 12 октября новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе и подготовкой Кипра к присоединению к Шенгену.