Появилась новая деталь в истории с пропавшей в Красноярском крае семьей

В ходе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае волонтеры слышали собачий лай, рассказала представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. Об этом пишет News.ru.

Волонтер уточнила, что семья взяла с собой собаку в поход к горе Буратинка.

«Мы и звали, мы и причмокивали, и пытались ее приманивать. Искажение звука есть, было непонятно, откуда он пришел, этот звук», — отметила Торгашина.

По ее словам, волонтеры сообщили об услышанных звуках родным пропавших, но никому не удалось найти ни собаку, ни людей.

Напомним, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена и их пятилетняя дочь пропали в горах 28 сентября. В их поисках принимали участие десятки волонтеров, специалистов экстренных служб.