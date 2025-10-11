Глава «Росатома» рассказал о восстановлении внешнего электроснабжения на ЗАЭС

На Запорожской АЭС возможно восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси», — заявил он.

До этого Гросси сообщил, что запущен процесс по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после встречи с представителями России и Украины.

Он отметил, что восстановление подключения станции к электросети займёт еще некоторое время, при этом обе стороны конструктивно взаимодействуют с МАГАТЭ для достижения этой цели ради ядерной безопасности.

9 октября стало известно, что госкорпорация «Росатом» готовится к перезапуску Запорожской атомной электростанции.