В Россию впервые доставили реликвии Будды

В Россию впервые доставили реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Калмыкия.

По данным агентства, после земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община под названием Сакья с центром в Капилавасту.

В 1898 году при раскопках на территории общины специалисты обнаружили гроб, в котором находились фрагменты костей основателя буддизма. В дальнейшем реликвии были выставлены в Национальном музее Индии.

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые «реликвии Капилавасту», одни из самых почитаемых святынь», — отметили в пресс-службе.

В правительстве заметили, что реликвии будут доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 12 по 18 октября.

Выставка реликвий, уточнили в пресс-службе, организована министерством культуры Индии совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди.