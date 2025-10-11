Россиян предупредили, чем грозит работа с ноутбуком в положении лёжа

Продолжительный сон, длительное лежание или работа с ноутбуком в положении лёжа часто являются признаками малоподвижного образа жизни. Мускулы, испытывающие дефицит активности, постепенно становятся слабее и теряют массу, что приводит к ухудшению положения тела, ослаблению физической силы и снижению выносливости.

Об этом в беседе с RT предупредил доцент кафедры современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Игорь Кузнецов.

«Долгое пребывание в лежачем положении способно отрицательно сказаться на функционировании желудочно-кишечного тракта, замедляя продвижение пищи по кишечнику и вызывая проблемы с дефекацией. В дальнейшем сидячий или лежачий образ жизни повышает вероятность возникновения таких болезней, как избыточный вес, диабет второго типа, болезни сердца и сосудов, хрупкость костей и некоторые онкологические заболевания», — предостерёг он.

Кроме того, по словам эксперта, продолжительное нахождение в горизонтальном положении способно оказывать ощутимое воздействие на эмоциональное состояние человека: может усугубить чувство одиночества, испортить настроение и увеличить вероятность возникновения депрессии.

«Нехватка физической активности способна ухудшить память, концентрацию и способность к усвоению новой информации. Регулярные физические нагрузки, напротив, улучшают приток крови к головному мозгу, стимулируют образование нейронов и укрепляют связи между ними», — добавил специалист.

Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия длительного нахождения в лежачем положении, необходимо соблюдать ряд простых правил, посоветовал собеседник RT.

«Регулярные перерывы для непродолжительных прогулок или выполнения простых упражнений помогут улучшить кровообращение и поддержать мышечный тонус. Организация рабочего пространства с учётом эргономики, включая использование подставки под ноутбук и настраиваемого кресла, позволит снизить нагрузку на позвоночник и суставы», — заключил он.

