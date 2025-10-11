Психолог рассказал, как распознать мошенников

Доктор психологических наук Николай Козлов рассказал, что распознать телефонных мошенников можно по «уличному диалекту», иностранному акценту, и тюремному жаргону.

«Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «чё», «прёшь», «кто такой взялся тут» и другие», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин также рассказал, что злоумышленники могут скрываться в домовых и рабочих чатах мессенджеров.