Росавиация опровергла открытие одного аэропорта на юге России

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в ближайшее время открывать не планируется. Об этом сообщает Росавиацию.

© Global look

Ранее в некоторых СМИ начала появляться информация о том, что воздушная гавань может возобновить работу уже в конце октября.

«Аэрогавань будет оставаться закрытой по соображениям безопасности», — пояснили в Росавиации.

В июле российская блогерша Мария Шалаева похвасталась, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с возлюбленным. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позднее заявил, что полет подлежит расследованию военно-следственным комитетом, возможно даже возбуждение уголовного дела.