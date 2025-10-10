В Адлере зафиксировали молнию рекордной мощности

В небе над Адлером зафиксировали молнию рекордной мощности. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Уточняется, что разряд молнии зафиксировали в 01:35 в пятницу в горах рядом с Адлером. Ее сила составила 376 килоампер.

«Это был разряд такой мощности, что его грохот многие могли принять за работу ПВО. За ним прошла целая серия вспышек в диапазоне 100-200 килоампер», — говорится в тексте.

Сила обычной молнии составляет всего 20-30 килоампер. Таким образом разряд в небе над Адлером 10 октября оказался во много раз мощнее стандартного природного явления.