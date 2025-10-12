Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вместе со своими подписчиками продолжает вспоминать своего умершего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В воскресенье, 12 октября, в своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент из передачи «Квартирник НТВ у Маргулиса», которая была посвящена Кеосаяну.

— Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала... — призналась журналистка в публикации.

Евгений Маргулис, ведущий программы, в тот день спросил Симоньян о том, насколько ей удалось по-настоящему узнать своего возлюбленного.

— Тигранчик со второй минуты нашего знакомства не закрывался. Раскрывать было нечего. Он был как будто моя открытая ладонь. Это был такой аттракцион, в который невозможно поверить, — рассказала Симоньян.

Журналистка рассказала, что режиссер очень любил петь и часто выступал в ресторанах. По ее словам, он также любил играть и садился за рояль каждое утро. Однако со дня комы Кеосаяна в их доме «стало очень тихо».

О смерти Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

С того дня журналистка в своих социальных сетях регулярно публикует связанные с мужем посты. Например, Симоньян опубликовала видео, которое представляет собой нарезку кадров разных рабочих дней Кеосаяна. Режиссер почти всегда в приподнятом настроении, ведет себя неформально, шутит, поет и улыбается.