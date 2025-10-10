Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

Александр Збруев впервые вышел на связь после новостей о срочной госпитализации. Его слова передает издание ТАСС.

Артист попросил журналистов не распространять слухи о его самочувствии.

«Сейчас мне делают всякие процедуры, но это не до такой степени. Я абсолютно здоровый человек, но у меня, конечно, есть какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы. Плюньте на то, что пишут, не верьте ничему», — сказал Збруев.

По его словам, все его проблемы со здоровьем исключительно возрастные.

«Когда человеку 87 лет, с ним может случиться всякое», — добавил он.

Ранее стало известно, что супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева Людмила опровергла новости о серьезных проблемах со здоровьем у артиста.