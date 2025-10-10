В возрасте 79 лет умерла актриса Эльвира Осипова. Об этом сообщил актер Артем Цыпин в соцсетях.

Осипова умерла еще 1 октября. Причины смерти Цыпин не назвал. За свою актерскую карьеру Осипова сыграла в нескольких фильмах, включая «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Черная курица, или Подземные жители».

«Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — сообщил Цыпин.

