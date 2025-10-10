Ученый объяснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель

Попытки точно предсказать погоду дальше, чем на две недели, невозможны, поскольку упираются в ограничения, обусловленные хаотичной физикой атмосферы. Об этом РИА Новости заявил заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земли МФТИ Михаил Криницкий.

Он отметил, что физика атмосферы ведет себя как хаотичная система и малейшая неточность в начальных данных со временем растет экспоненциально.

«И уже через 10-14 суток прогноз теряет связь с реальностью», — добавил Криницкий.

Он указал, что математик и метеоролог Эдвард Лоренц в середине XX века назвал такие вещи «эффектом бабочки» — даже взмах ее крыла способен со временем изменить траекторию развития циклонов. В случае же с хаотичной физикой атмосферы, по словам Криницкого, ключевую роль играет водяной пар и связанные с ним процессы.

«Каждое облако, выделяя скрытую теплоту, усиливает вертикальные движения, и мелкие различия в распределении влаги быстро перерастают в различия на уровне циклонов. Эксперименты с "высушенными" моделями атмосферы показывают, что без влаго-конвективных эффектов ошибки растут примерно вдвое медленнее, а горизонт прогнозируемости увеличивается с двух до почти трех недель», — пояснил он.

При этом такая модель не означает «победы над хаосом», поскольку в более сухом климате исчезают и медленные источники предсказуемости, в том числе муссонные колебания, Эль-Ниньо или сезонные аномалии океанов, благодаря которым вообще возможны субсезонные и сезонные оценки, подчеркнул метеоролог.

«Отсюда и идея: хотя "детерминированная" погода за пределами двух недель непредсказуема, усредненные сезонные тенденции могут быть уловлены — например, вероятность теплой зимы во время Эль-Ниньо. Это не синоптический прогноз, а сдвиг статистики, в котором медленные компоненты климата дают слабый, но полезный сигнал», — объяснил Криницкий.

По его мнению, преодолеть хаотичность физики атмосферы невозможно новыми моделями, включая ИИ, или более точными измерениями, однако ее можно «замазать», определив, что конкретно нужно: точная температура на точную дату или простое понимание, что зима будет более теплой примерно на пять-десять градусов по сравнению с обычными зимами в регионе».