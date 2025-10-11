«Вы же уже пожили»: в РПЦ призвали пожилых продавать жилье и умирать ради внуков

Пожилым людям, которые склоняют своих дочерей к абортам, стоит продать свое жилье, а вырученные деньги отдать детям. Об этом заявил протоиерей Сергий Кульпинов.

© Вечерняя Москва

По словам духовника, подобная практика даст молодым семьям возможность не идти на шаг, на который люди иногда решаются из-за затрудненного финансового положения.

— Если вы так любите своих дочерей, ну продайте имущество, чтобы она не убила вашего внука. А сами умрите — вы же уже пожили, вы уже узнали, что такое любовь, что такое жизнь, — сказал Кульпинов в своем Telegram-канале.

Протоиерей Кирилл Иванов выразил мнение, что граждане России в последнее время стали довольно часто критиковать «всех и вся», что является крайне «страшной и тревожной» тенденцией.

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Сергей Кульпинов высказал мнение, что женщина — это «существо без головы», и она должна давать мужу «импульс жизни».

Протоиерей Андрей Ткачев сказал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего.