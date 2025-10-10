«Почта России» доставила уведомление о судебном иске певице Алле Пугачевой, но никто не явился для его получения. Об этом сообщил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, отсутствие личного присутствия исполнительницы в России не повлияет на проведение судебного процесса.

«Не хочет реагировать — ее право. Но дело в суде будет рассмотрено. И очень скоро», — подчеркнул представитель ФПБК.

30 сентября Одинцовский суд Московской области зарегистрировал третий иск против Аллы Пугачевой. Согласно материалам дела, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебное разбирательство будет проходить в установленном порядке, несмотря на отсутствие ответчицы в стране.

Согласно материалам дела, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебное разбирательство будет проходить в установленном порядке, несмотря на отсутствие ответчицы в стране. Поводом для судебного иска стало недавнее интервью певицы журналистке Катерине Гордеевой*, вышедшее 10 сентября. Особое внимание Бородина привлекли высказывания артистки о Джохаре Дудаеве, которого она назвала "порядочным и интеллигентным" человеком.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

Читать новость полностью

Пугачева назвала приличным человеком Джохара Дудаева

новость от 10 сентября

Певица Алла Пугачева назвала приличным и порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Об этом артистка заявила в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая...» — поделилась Пугачева. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. После нескольких покушений на него очередная операция в 1996 году прошла успешно.

Читать новость полностью

Shot: Пугачевой может грозить до пяти лет колонии за высказывания о Дудаеве

новость от 18 сентября

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колоний из-за высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, в словах артистки могут усмотреть оправдание терроризма: так, Пугачева называла Дудаева «порядочным человеком» и допустила другие высказывания в положительном ключе.

Сообщается, что теперь Пугачеву проверять по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, сообщается в источнике.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

Читать новость полностью

ГП просят проверить Пугачёву на политические действия в иностранных интересах

новость от 26 сентября

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет осуществления «политической деятельности в интересах иностранных источников». Копия письма есть в распоряжении RT.

Основанием для обращения стало видеоинтервью Аллы Пугачёвой журналистке-иноагенту Екатерине Гордеевой*, вышедшее в середине сентября 2025 года.

Виталий Бородин отмечает, что в интервью Пугачёва «поддержала террористический режим». По его словам, высказывания певицы вызвали широкий общественный резонанс и «могут быть расценены как политическая деятельность».

«Мы неоднократно просили контролирующие органы признать Пугачёву иностранным агентом, но всегда приходили ответы, что нет оснований. В этом интервью она поддержала террористический режим Дудаева», — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, есть «веские основания предполагать, что данная политическая деятельность осуществляется при поддержке и в интересах иностранных источников». Он также допускает, что за участие в проекте Гордеевой Пугачёва могла получить вознаграждение.

«Интервью брала Гордеева, которая признана иностранным агентом. Я допускаю мысль, что Пугачёва дала интервью не бесплатно», — заключил он.

* Признана в России иноагентом.

Суд в Подмосковье принял иск на 5 млн рублей против Пугачёвой

новость от 3 октября

Одинцовский суд принял иск на 5 млн рублей против певицы Аллы Пугачёвой.

Об этом сообщил RT глава ФПБК Виталий Бородин, который его подал, пишет Telegram-канал RT.

Причиной для обращения в суд стали высказывания артистки в интервью иноагенту Гордеевой*.

Также РИА Новости сообщало, что в Одинцовском суде Подмосковья был зарегистрирован иск о защите чести и достоинства к певице.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Зарегистрирован третий иск ветерана к Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей

новость от 8 октября

В Пресненском суде Москву зарегистрировали очередной иск юриста и ветерана войны в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой.

Как сообщает РИА Новости, истец требует 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, это уже третий иск, поданный Трещёвым после скандального интервью беглой артистки, в котором она, в частности, выступила с похвалой в адрес террориста Джохара Дудаева.

Трещёв требовал признать заявления певицы ложными и порочащими его честь и достоинство как гражданина РФ, патриота и ветерана боевых действий. В случае победы в суде он собирался передать деньги на благотворительность.

Однако Тверской суд вернул иск, а Савеловский оставил аналогичный иск без движения.

Кроме того, ветеран также написал заявление в Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить интервью Пугачевой по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", и его приняли к рассмотрению.

Читать новость полностью

Адвокат Сергей Жорин заявил, что никто не взыщет с Пугачевой 1,5 млрд рублей

новость от 1 октября

Адвокат Сергей Жорин оценил перспективы иска к певице Алле Пугачевой с требованием взыскать с нее 1,5 млрд рублей. Он уверен, что получить такую сумму невозможно – подобной практики в России нет.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что никто не взыщет с Пугачевой 1,5 млрд рублей. Мнение Жорина узнал сайт Woman.ru.

На Пугачеву подал в суд адвокат Александр Трещев. Поводом стало интервью певицы, после которого он потребовал компенсацию в 1,5 млрд.

Адвокат рассказал, что в идеальном случае суд может взыскать десятки тысяч, даже не сотни. Однако, скорее всего, в иске откажут и шансов нет, считает он.

«Что касается перспективы иска на 1,5 млрд, то никто такую сумму не взыщет, подобной практики в России нет. В самом крайнем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей, даже не сотен. Это в идеальном для истца случае, но предполагаю, что в иске будет отказано, основания слишком натянуты», - сказал Жорин.

Трещев затрагивал и тот факт, что Пугачева продолжает получать деньги в России, являясь обладателем авторских прав на более чем 200 объектов. Годовой доход артистки за их публичное использование составляет порядка 28 млн рублей.

Жорин рассказал, что если певица официально получает деньги и с дохода уплачен налог, то она имеет право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Вывести деньги за рубеж, рассказал он, можно двумя способами: с помощью криптовалюты или SWIFT, который работает в некоторых банках.

«Это сопряжено с некоторыми сложностями, но вполне реализуемо. Так как Алла Борисовна не является иностранным агентом, несмотря на визги и просьбы ее туда включить, а я думаю, что ее не включат туда, у нее, в отличие от мужа, нет никаких ограничений. Она получила законный доход, заплатила налоги и имеет право пользоваться своими деньгами, как хочет и где хочет», — сказал Жорин.

Читать новость полностью