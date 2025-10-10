Михалков напомнил о забытом пророчестве: что ждет Киев

Режиссер Никита Михалков напомнил пророчество православных старцев о том, что часть Киева может уйти под воду, а воссоединение Руси начнется после того, как «еретики и раскольники» захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. О чем именно говорили старцы, разбирался «Царьград».

В своей программе «Бесогон», Михалков обратил внимание, что, согласно пророчествам, будущие бедствия Киева будут связаны с духовным упадком.

В частности, схиархимандрит Иона (Одесский) предупредил, что «часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой». Также он предсказал и начало Майдана, отметив, что «преставится и через год начнется», отмечает издание.

«А согласно обнародованному предсказанию схиархимандрита Зосимы, Киево-Печерская лавра падет, а милость Божия обратится в сторону Оптиной пустыни. Сам старец умер еще в 2002 году, а пророчество было произнесено почти тридцать лет назад, когда сама Пустынь только начинала восстанавливаться из руин», - говорится в статье.

При этом Зосима предупреждал, что отношения между Украиной и странами НАТО могут настолько ухудшиться, что бывшие союзники предпочтут стереть Киев с лица земли.

«Вспомнили о словах старцев в начале 2023 года, когда раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) провели «богослужение» в Киево-Печерской Лавре», - утверждает издание.

При этом уже в декабре в киевском метро закрылись шесть станций метро по синей ветке — от «Демеевской» до «Теремков» из-за разгерметизации и затопления тоннелей, что было интерпретировано как частичное исполнение предсказаний.

Опасность для Киева представляет и водохранилище, капитальный ремонт дамбы которого не проводился со времен распада Советского Союза. Однако депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман считает, что вероятность прорыва очень мала.

Особое место в предсказаниях уделялось и окончанию конфликта, отмечается в статье. В частности, старцы предрекали объединение Руси.

Напомним, что летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Официальный Киев требовал от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав созданной в 2018 году Православной церкви Украины.

При этом власти приняли решение и о «инвентаризации и проверки» Киево-Печерской лавры. Для этого на территории Нижних пещер, где покоятся мощи православных святых и печерских подвижников, в том числе основателей лавры, работала комиссия. Члены комиссии вскрывали раки с мощами, пересчитывали их и брали образцы для ДНК-экспертизы. Сопровождали работников Минкульта силовики.