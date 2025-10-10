Проблемы в карьере и личной жизни: кто пытается разрушить репутацию Дурова

Прошлый год был непростым для основателя Telegram Павла Дурова. «СтарХит» вспоминает, с чем пришлось столкнуться предпринимателю.

Как отмечается, в августе 2024 года Дурова арестовали во Франции по обвинениям в 12 преступлениях, что грозило ему 20 годами тюрьмы. Однако после 96 часов под арестом его выпустили под залог в 5 миллионов евро. Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, включая соучастие в незаконных транзакциях. В марте 2025 года он вернулся в Дубай, но процесс по его делу продолжается.

До ареста личная жизнь Дурова также была полна скандалов. В 2021 году стало известно, что он является отцом троих детей от Ирины Болгар, с которой у него был гражданский брак. Болгар обвинила его в насилии и лишении алиментов, что привело к судебному разбирательству. Позже Дуров признал, что является донором спермы для 100 детей.

После ареста во Франции Дуров был замечен в компании криптокоуча Юлии Вавиловой, с которой, по слухам, у него завязался роман. Вавилова потеряла ребенка на 10-й неделе беременности, что Дуров связал с травлей в интернете. Пара поселилась в Париже, и в августе Дуров потратил 52,5 тысячи долларов на виртуальный подарок для Вавиловой.

В интервью журналу Le Point Дуров рассказал, что в Дубае у него родился сын от Дианы Бако, с которой он также имел отношения. Он также заявил, что составил завещание, по которому его наследники, зачатые естественным путем и через донорство спермы, получат доступ к его состоянию не менее чем через 30 лет после его смерти.