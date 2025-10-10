Умерла российская актриса Эльвира Осипова

Ушла из жизни Эльвира Осипова, советская и российская актриса театра и кино.

О ее кончине сообщил портал "Кино-Театр.Ру". Уточнено, что Эльвиры Евстафьевны не стало еще 1 октября. Информация подтверждена в Сети коллегами артистки.

Осипова родилась 24 июня 1946 года. Играла в Красноярском ТЮЗе, в Ленинградском Малом драматическом театре в 1980 годы, в Ленинградском театре имени Ленсовета, работала в Театре на Васильевском.

Экранный дебют состоялся в 1968 году - Лена, главная роль в ленте "Слепой дождь…" Проект Виктора Греся, сосценаристом которого выступил Виктор Мережко, взял приз за лучшую режиссуру на МКФ телефильмов в Монте-Карло 1970 года.

В 1980-м Осипова снимется у Греся в экранизации сказки Погорельского "Черная курица, или Подземные жители". Перед этим сыграет Олю Маслову в социальной драме "Счастливый человек". Далее работала театральным гримером.