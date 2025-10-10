Православным россиянам объяснили, зачем нужно молиться

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал о важности молитвы для православных верующих. По его словам, обращение к Богу служит внутренним ориентиром, который позволяет сохранить моральные ценности и гармонию.

— Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу, — поделился Иванов.

Он добавил, что молитва помогает людям осознавать собственные ошибки, проявлять благодарность и учиться любви и смирению.

Депутат подчеркнул, что коллективная молитва укрепляет единство народа и способствует развитию таких качеств, как взаимовыручка и жертвенность. Без духовного фундамента, по мнению Иванова, общество может утратить важные нравственные принципы и стать чисто потребительным.

Парламентарий в беседе с News.ru назвал молитву важным элементом национальной истории, помогающим народу преодолевать любые испытания вместе.

