Проживающую в Польше Брыльску обрадовал надвигающийся на Россию циклон «Барбара». Об этом сообщает «Абзац».

На Россию надвигается циклон, который принесет с собой непогоду. В беседе с журналистами звезда «Иронии судьбы» обрадовалась данному факту.

«Правильно, что циклон «Барбара» надвигается в вашу сторону. Все-таки Барбара – это самое лучшее имя», — высказалась знаменитость.

Напомним, Барбара давно не проживает в России. Актриса осудила СВО, гневно высказывалась в адрес россиян и открыто поддерживала тех, кто решил эмигрировать. Не так давно Брыльска публично отказалась от русского языка и заявила, что готова общаться с журналистами только на польском.

Барбара Брыльска отказалась говорить на русском языке

Ранее Барбара Брыльска заявила, что даже после смерти не простит Валентину Талызину. По словам актрисы, она обижена на коллегу из-за высказывания в интервью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Валентина Талызина нецензурно обругала Барбару Брыльску перед смертью.