Осудившую СВО актрису Шмыкову потребовали признать иноагентом

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал проверить актрису Варвару Шмыкову на наличие признаков иностранного агента. Основанием послужили публичные выступления артистки против специальной военной операции (СВО) и возможная финансовая поддержка из-за границы.

Солдатов выразил обеспокоенность тем, что Шмыкова, проживающая в Германии с 2023 года, формирует политические взгляды через соцсети и ведет активную оппозиционную деятельность.

— В связи с этим считаем, что необходимо проверить действия Шмыковой на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Соответствующее обращение мы направили в Министерство юстиции Российской Федерации, — объяснил общественник.

Кроме того, Солдатов указал на общение Шмыковой с лицами, ранее признанными иноагентами, подчеркнув связь с антироссийскими инициативами, сообщает News.ru.

В 2023 году артистка в интервью на YouTube-канале Юрия Дудя* рассказала, как общается с родственниками, оставшимися в России.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.