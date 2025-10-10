Россиянам объяснили, включена ли служба в Советской армии в трудовой стаж

Депутат Госдумы, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что служба в Советской армии учитывается в страховом стаже при назначении пенсии только при наличии официального трудоустройства до или после нее. Такая практика осложняет положение граждан, которые после службы занимались неофициальной деятельностью или продолжили учебу.

По словам парламентария, даже официально включенный в стаж срок военной службы приносит всего 1,8 пенсионного коэффициента за год, что значительно уступает коэффициентам за уход за детьми (например, за второго ребенка начисляют 3,6 балла).

— Получается парадокс — период исполнения воинской обязанности, напрямую связанный с обороной страны, оценивается ниже, чем социальные периоды. Особая проблема касается тех, кто служил в составе групп войск за пределами СССР. На практике этот период засчитывается в стаж, но только как обычная срочная служба без дополнительных льгот, — резюмировал Гаврилов в беседе с News.ru.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году будут проиндексированы практически все виды пособий. В частности, с 1 января будут проиндексированы все пособия, зависящие от зарплат россиян.