У кого сегодня день рождения: основатель Telegram и известные актеры

10 октября отмечают свои дни рождения многие известные личности как в России, так и за ее пределами. «Рамблер» подготовил список людей, у которых сегодня праздник.

Сегодня основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову исполнился 41 год. Он родился в 1984 году, внес огромный вклад в развитие технологической индустрии, разработав платформы, которые кардинально изменили способы общения миллионов пользователей. В 2006 году Павел Дуров вместе с братом Николаем запустил социальную сеть «ВКонтакте», которая стремительно завоевала популярность в России и странах СНГ. В 2014 году, в результате конфликта с новыми владельцами компании и давления со стороны российских властей, Дуров покинул должность генерального директора «Вконтакте» и эмигрировал из страны. С тех пор Павел активно выступает за свободу интернета и выступает с критикой правительств, ограничивающих цифровые права граждан. Находясь в ОАЭ, он сосредоточился на развитии Telegram, созданного им в 2013 году. Мессенджер славится высоким уровнем конфиденциальности данных. По состоянию на 2025 год состояние Павла Дурова оценивается примерно в 15,3 миллиарда долларов.

Филипп Янковский — советский и российский актер, талантливый кинорежиссер. Он родился в 1968 году, принадлежит к знаменитой актерской династии Янковских, в которой его отец — прославленный народный артист СССР Олег Янковский, а сын — Иван Янковский, также известный в мире кино. В его фильмографии числятся такие картины, как «Монастырь», «Афганский излом» и «Распутин», которые стали значимыми вехами в его профессиональной карьере.

Джузеппе Верди — итальянский композитор, родился в 1813 году. Написал 26 опер, среди которых «Риголетто», «Отелло» и «Бал-маскарад». Оперное наследие Верди занимает одно из центральных мест в мировой музыкальной культуре и является вершиной итальянской оперы XIX века. Его творчество оказало огромное влияние на развитие оперного жанра. Помимо опер, композитор создал реквием, струнный квартет и несколько духовных произведений.

Селим I

Селим I (1465–1520) – девятый султан Османской империи (1512–1520), 88-й халиф. Он прозван «Грозным» за храбрость и жестокость. Селим I был сыном султана Баязида II. При его правлении империя значительно расширилась: присоединены Левант, Хиджаз, Тихама, Египет и Алжир. Особенно важна Чалдыранская битва 1514 года, после которой Тебриз временно оказался под контролем Османов. Селим ликвидировал династию Зу-ль-Гадиров и казнил султана Ала ад-Дина. К его смерти территория империи увеличилась на 70% до 1,494 млн кв. км.

Также 10 октября родились швейцарский скульптор и живописец Альберто Джакометти (1901), британский драматург, поэт и режиссер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года Харольд Пинтер (1930), советский и российский кинорежиссер Сергей Снежкин (1954), английский физик и химик, первооткрыватель, который придумал формулу воды и «измерил» массу Земли Генри Кавендиш (1731), королева Испании Изабелла II (1830), канадский хоккеист Питер Махлович (1946).