Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 80 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 13 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 79 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 3 по 5 октября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее деятельность Путина на должности президента одобрял 81 процент россиян. О доверии главе государства сообщали 78 процентов опрошенных.