СМИ: Множеству россиян заблокировали выезд из России

Многим россиянам теперь заблокирован выезд за границу из-за запуска проекта электронных повесток. Ограничение касается всех, чьи имена внесены в соответствующий реестр. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным, электронные повестки активно приходят жителям Москвы и регионов. Уведомление обычно появляется на «Госуслугах» около 6:00 утра, с этого момента вводится запрет на выезд. Снять ограничение можно только лично, обратившись в военкомат.

Если уведомление не увидеть вовремя, последствия могут быть серьезными: запрет на управление автомобилем, заморозка действий с имуществом, отмена специальных налоговых режимов, отказ в выдаче кредитов и невозможность вести ИП.

Осенний призыв с использованием электронных повесток пройдет с 1 октября по 31 декабря. Система действует для контроля своевременного получения повесток и исполнения обязанностей граждан, передает Telegram-канал.

Что делать, если не можете выехать за границу из-за долгов

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. «Вечерняя Москва» узнала о том, что именно изменится. Пока в России проходят две призывные кампании в год: весенняя — с 1 апреля по 15 июля и осенняя — с 1 октября по 31 декабря.