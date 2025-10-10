Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

В пятницу, 10 октября, в России и мире отмечают несколько праздников. Среди них — Всемирный день психического здоровья и день яйца, Всемирный день борьбы со смертной казнью, День рождения социальной сети «ВКонтакте».

Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября с 1992 года. Его цель — повысить осведомленность о психическом здоровье и профилактике расстройств. Психическое здоровье важно для благополучия и общества. ВОЗ сообщает, что 1 миллиард людей страдают расстройствами, 3 миллиона умирают от алкоголя и каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство. Депрессия — ведущая причина нетрудоспособности. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, особенно в западных странах. Каждый седьмой страдает от депрессии, паранойи, шизофрении или алкоголизма, но большинство не получают лечения. Стрессы от политических, экономических и социальных факторов негативно влияют на психическое здоровье. Важно предотвращать их через режим, отдых, управление эмоциями и помощь специалистов. В России этот день отмечается с 2002 года, проводятся конференции и дни открытых дверей.

Всемирный день яйца

Во вторую пятницу октября во многих странах мира отмечают Всемирный день яйца. Праздник был учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией. В этот день проводятся конкурсы, лекции, акции и флешмобы, посвященные яйцам. Яйца — универсальный и полезный продукт, богатый белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они не повышают уровень холестерина и способствуют улучшению здоровья. Мировым лидером по потреблению яиц является Япония, где каждый житель съедает около одного яйца в день. В России же этот показатель значительно ниже из-за популярности полуфабрикатов.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью, учрежденный в 2003 году. Коалиция из 194 организаций стремится ее отменить. С середины 20 века отмена казни стала тенденцией. В 1997 году она запрещена в Совете Европы. В большинстве стран казнь отменена, но сохраняется в 55, включая США. В России смертные приговоры не исполняются с 1996 года. В Европе казни остались только в Белоруссии. После терактов некоторые страны возобновили ее, что привело к росту числа казней в Китае, Иране, Саудовской Аравии и США. Сторонники казни указывают на сдерживающий эффект, противники — на нарушение права на жизнь и ошибки. К Всемирному дню борьбы проводятся мероприятия для повышения осведомленности.

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

10 октября 2024 года исполняется 19 лет с момента запуска российской социальной сети «ВКонтакте». Основатель платформы Павел Дуров запустил ее в 2006 году, и именно эта дата считается официальным днем основания. Интересно, что 10 октября празднует свой день рождения и сам Дуров, которому в 2006 году было 22 года. В 2014 году управление компанией перешло к Mail.ru Group, которая теперь известна как VK. «ВКонтакте» занимает одно из ведущих мест среди самых популярных социальных сетей в мире. Это объясняется тем, что платформа доступна на разных языках, хотя наибольшую популярность она имеет среди россиян и русскоязычных пользователей за рубежом. Кроме того, «ВКонтакте» активно занимается благотворительностью. Организация помощи людям с врожденными заболеваниями, редким недугам и бездомным животным стала важной частью деятельности платформы.