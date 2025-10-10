Священник объяснил, можно ли пользоваться искусственным интеллектом

В Русской православной церкви (РПЦ) нет официального запрета на использование искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей. Православие обычно осторожно относится к новым технологиям, но не отвергает их полностью. Об этом сообщил священник РПЦ Давид Бобров.

— Использовать ИИ для работы, учебы, творчества — нормально. Но если человек начинает предпочитать общение с машиной живому человеку, заменяет молитву разговорами с ботом или доверяет ИИ решение духовных вопросов — это уже проблема. Не техническая, а духовная, — объяснил священнослужитель.

Он добавил, что технологии должны служить человеку, а не порабощать его. Если ИИ помогает вам стать лучше, им можно пользоваться. Если отдаляет от Бога, стоит от нейросетей отказаться, передает Life.ru.

Ранее заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, что замена живого священника ИИ может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.

В Сети был популярен аккаунт с цифровым аватаром погибшей россиянки, который с помощью ИИ создали родственники в память о ней. Священник Николай Савченко рассказал, считается ли такое необычное решение грехом.