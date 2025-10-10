В Госдуме захотели законодательно ограничить число кошек и собак в квартире

В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире. Соответствующий проект в нижнюю палату парламента внесет член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, пишет ТАСС.

Документ, который есть в распоряжении агентства, предлагает внести изменения в федеральный закон, регулирующий обращение с животными. Законопроект допускает проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры. Временное превышение норм планируется разрешать при рождении у животных потомства, до достижения им шестимесячного возраста. На собак-проводников эти ограничения распространять не планируется.

Как следует из пояснительной записки, действующее законодательство не ограничивает количество домашних животных в жилых помещениях.

«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — отмечается в документе.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет, а также людьми в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Инициативу также поддержали в правительстве России. Однако кабмин предложил доработать документ и распространить его действие запрета на все крупные породы, отличающиеся физической силой.