На Приморской ГРЭС прошла забастовка

Рабочие устроили забастовку на Приморской ГРЭС из-за невыплаты заработной платы, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, более 60 монтажников, сварщиков и электриков, нанятых подрядной организацией, остановили работу и требуют выплатить им зарплату.

О забастовке они предупредили заранее и остались ночевать на территории станции. Как пишет Amur Mash, они провели ночь прямо на бетонном полу.

Прокуратура Приморского края в Telegram-канале сообщила, что проверяет данную информацию. На Лучегорскую ГРЭС для проверки выехал прокурор Пожарского района Владимир Прихожденко.

Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение трудового законодательства.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что незаконное лишение сотрудника премии грозит работодателю штрафом на сумму до 50 тыс. рублей как за невыплату зарплаты.