Дуров предупредил о «Конце свободного интернета»

В свой 41-й день рождения основатель Telegram Павел Дуров выразил тревогу за будущее свободного интернета, отказавшись от празднования.

© Соцсети

"Мне исполняется 41, но я не чувствую желания праздновать", - написал он, подчеркнув, что поколение, выросшее в эпоху открытого обмена информацией, стремительно теряет эту свободу.

По его словам, интернет, созданный как пространство свободного общения, превращается в инструмент контроля. Дуров указал на тревожные тенденции в странах, ранее считавшихся свободными.

"Цифровые удостоверения личности в Великобритании, проверки возраста в интернете в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе. Германия преследует тех, кто осмеливается критиковать власть в Сети. В Великобритании тысячи людей оказываются за решеткой из-за своих твитов. Во Франции начаты уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и конфиденциальность", - привел несколько примеров основатель Telegram. "Темный, антиутопический мир приближается быстро - пока мы спим", - предупредил Дуров, добавив, что нынешнее поколение рискует стать последним, обладавшим свободами, если позволит их отнять.

Дуров считает, что обществу навязали ложное убеждение, будто главная борьба поколения - разрушение наследия предков: традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова.