Священники нас СВО рассказывают о чудесных случаях спасения

В зоне проведения специальной военной операции участники событий и полковые священники рассказывают о случаях, которые с точки зрения веры можно назвать чудесными.

Как сообщает «Лента.ру», на фронте несут службу сотни священнослужителей, которые поддерживают бойцов, дарят им нательные крестики и именные иконы.

Офицер с позывным Яхта привел пример из собственного опыта: шеврон со Спасом Нерукотворным, прикрепленный на бронежилет, спас ему жизнь при обстреле под Белогоровкой. Крупный осколок снаряда попал прямо в изображение, оставив большую дыру на шевроне, но не пробив броню. Другой военный рассказал, что избежал серьезного ранения благодаря нательному крестику — осколок пробил его и лишь поверхностно ранил тело.

Военный священник Сергий Мищенко поделился историей бойца, который после минометного обстрела отделался царапиной, так как в его каске находилась маленькая икона.

Как отметил отец Филарет, чудеса не всегда связаны с материальными предметами. Нередко военные, оказываясь в безвыходных ситуациях, обращаются к высшим силам, и опасность отступает, что вселяет в них надежду и укрепляет дух.