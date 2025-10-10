Жителей Подмосковья предупредили об опасности

В Подмосковье местами ожидается туман. Об опасности предупредили синоптики Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности предупреждает о тумане до 10 часов среды, 11 октября. Для Москвы предупреждение не действует.

Ранее синоптик Никита Поповнин призвал жителей столицы покупать шубы, поскольку на следующей неделе в Москве и области может наступить резкое похолодание. По словам специалиста, температура опустится почти вдвое ниже климатической нормы.

Предстоящая зима в России окажется холоднее предыдущей

В настоящее время синоптики дают разные прогнозы по поводу предстоящей зимы. Так, по словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, грядущая зима окажется холоднее предыдущей. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова же уверена, что зима 2025-2026 годов в Москве окажется с температурой выше нормы.