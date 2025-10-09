Актриса Полина Агуреева развелась с мужем Федором Малышевым

Андрей Дуванов

Актриса театра и кино Полина Агуреева развелась со своим мужем актером Федором Малышевым. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© РИА Новости

Как сообщает источник, развод состоялся еще два месяца назад, но бывшие супруги не стали рассказывать об этом публике. Пара познакомилась в театре «Мастерская Петра Фоменко», а в 2015 году у них родился сын. Именно из-за несовершеннолетнего ребенка им пришлось обращаться в суд.

Отмечается, что Агуреева была замужем дважды — от ее первого мужа режиссера Ивана Вырыпаева у нее также есть сын.

