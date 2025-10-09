Актриса Полина Агуреева развелась с мужем Федором Малышевым

Актриса театра и кино Полина Агуреева развелась со своим мужем актером Федором Малышевым. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает источник, развод состоялся еще два месяца назад, но бывшие супруги не стали рассказывать об этом публике. Пара познакомилась в театре «Мастерская Петра Фоменко», а в 2015 году у них родился сын. Именно из-за несовершеннолетнего ребенка им пришлось обращаться в суд.

Отмечается, что Агуреева была замужем дважды — от ее первого мужа режиссера Ивана Вырыпаева у нее также есть сын.

Ранее блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом.