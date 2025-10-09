Скабеева отреагировала на слова Зеленского о Tomahawk

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему очень важны поставки американских ракет Tomahawk. Мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Зеленский мечтает об ударах по России и посылает сигналы Трампу», — написала Скабеева.

Она также напомнила, что глава Украины пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям, и назвала его киевским террористом.

Зеленский на встрече с журналистами 8 октября заявил, что поставки Tomahawk могут усилить Украину. Он также выразил мнение, что такая мера заставит Россию «отрезветь» и сесть за стол переговоров.

Кроме того, президент Украины в ходе этой встречи заявил, что не получал отказа от президента США Дональда Трампа о продаже ракет Tomahawk. По его словам, Вашингтон будет работать по этому вопросу на «техническом уровне».