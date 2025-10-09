Варшавер рассказал о состоянии Збруева

Жизни и здоровью известного актера Александра Збруева ничего не угрожает, рассказал президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Об этом пишет ТАСС в Telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 9 октября артист был госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

«Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать», — отметил Варшавер.

По его словам, врачи приняли решение перевести актера из НИИ им. Н. В. Склифосовского в другое медицинское учреждение.

Напомним, что 9 сентября на сцене «Ленкома» в 250-й раз показывали «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова.

Збруев в юбилейном спектакле должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов.

Александру Збруеву 87 лет. В 1961 году окончил театральное училище им. Бориса Щукина, после чего состоял в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Сейчас он играет в спектаклях «Ва-Банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Широкую известность актер приобрел после дебюта в фильме «Мой младший брат» (1962). В его активе свыше 60 картин, в их числе «Большая перемена» (1973), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «Бедная Саша» (1997).