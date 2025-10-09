Исследование показало, сколько россиян увлекается закрутками

Медиахолдинг Rambler&Co и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер провели опрос среди 112 тысяч интернет-пользователей и узнали, какие закрутки делают россияне.

Сколько россиян делают домашние закрутки

Согласно данным, домашние заготовки — это традиция для большинства россиян. Половина респондентов (51%) делают закрутки каждый сезон. Еще 19% занимаются консервированием время от времени, а 6% пробовали это 1-2 раза. Каждый четвертый (24%) никогда не делал домашних заготовок.

Рейтинг популярных домашних закруток

Чаще всего россияне заготавливают маринованные овощи и грибы (33%), такие как огурцы, помидоры и лисички. На втором месте по популярности — сладкие закрутки: варенье, джемы и повидло (28%). Замыкают тройку лидеров лечо или рагу (23%). Ферментированные заготовки, например, квашеную капусту, редьку и кимчи заготавливают 15% россиян, а реже всего в банки отправляются паштеты (1%).

Какие продукты чаще всего консервируют

В топ продуктов консервации входят огурцы (19%) и помидоры (17%), ягоды (12%), капуста (10%), перец (10%), баклажаны/кабачки (9%), грибы (8%) и фрукты (7%). Реже всего россияне делают заготовки из мяса (1%) и рыбы (1%), моркови (3%) и других овощей.

Предпочтения в заготовках подтверждаются и данными Купера: в сентябре заметно выросли продажи овощей для консервирования. Лидером роста стала редька — спрос на нее подскочил на 73%. Также в сентябре значительно чаще покупали свеклу (+22%), капусту (+14,8%) и огурцы (+5,8%).

Где россияне покупают продукты для закруток

Основным местом покупки продуктов и ингредиентов для заготовок остается рынок — туда отправляется 51% опрошенных. При этом почти каждому третьему (30%) не принципиально место покупки, главное — удобство. Оставшиеся 19% выбирают определённые точки возле своего дома.

Какие гаджеты и техника помогают делать заготовки

Несмотря на разнообразие и обилие современной техники, треть (36%) россиян предпочитают делать все заготовки вручную. Из гаджетов чаще всего в процессе заготовок помогают блендер или кухонный комбайн (21%). Для стерилизации банок 15% россиян используют духовку, а для изготовления сухих продуктов 15% респондентов используют электросушилку для овощей и фруктов. Реже всего при заготовках применяются вакууматоры (4%) и электрические машинки для закатки крышек (2%).

Почему россияне делают закрутки

Уверенность в натуральности и качестве — вот что больше всего мотивирует россиян заниматься домашним консервированием (32%). На втором месте — вкус домашних заготовок (21%), а на третьем — желание сделать запас еды на зиму (19%). Для 14% респондентов заготовки — это способ экономии, для 9% — хобби и удовольствие от процесса, а для 5% — бережное отношение к окружающей среде.

Для кого делают закатки

Подавляющее большинство россиян (75%) делают заготовки исключительно для себя и семьи. Еще 20% рассматривают консервацию как стратегический запас на зиму. Лишь по 1% респондентов делятся своими трудами с родственниками, друзьями, соседями или коллегами и выставляют свои заготовки на продажу.

Кто чаще всего делает закрутки

Опрос показал, что домашние заготовки — это увлечение, которое практически в равной степени распространено среди женщин (49%) и мужчин (51%). Наиболее активно эта традиция поддерживается в возрастной группе 55-60 лет (41%), а также среди респондентов 45-54 лет (32%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, охват составил 112 921 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.