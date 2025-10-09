В Сбере дали прогноз о бюджетных выгодах строительства ВСМ

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП России в течение 20 лет.

Об этом он сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

«Проект сложный, но благодаря слаженной работе участников и при полной необходимой поддержке государственных органов власти мы сможем справиться с рисками и реализовать проект, как задумано. Его реализация позволит сократить время в пути и создаст дополнительные стимулы для роста экономики. Суммарный прирост ВВП от реализации первого этапа проекта (за период стройки и первые 20 лет эксплуатации) составит 10,5 трлн руб», — сказал Ведяхин.

На сегодняшний день выстроена система контроля за целевым расходованием средств в проект через механизм банковского сопровождения, обеспечивая подрядчиков необходимыми финансовыми ресурсами для своевременного строительства магистрали и создания скоростного поезда.

В настоящий момент происходит развертывание системы технологического аудита производителей компонентов поездов для выявления узких мест в производстве и обеспечении своевременного создания подвижного состава для проекта. Первый аудит уже проведен, планируется выйти на темп до 10 аудитов в месяц, отметили в Сбере.