В Сбере рассказали об инструментах для криптовалют

У Сбера уникальные инвестиционные инструменты для криптовалют. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

© Сбер

Сбер реализует и тестирует различные инструменты из мира DeFi (децентрализованных финансов), понимая, что в будущем будет сильная конвергенция децентрализованных финансов и традиционного банкинга.