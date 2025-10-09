Александр Ведяхин рассказал о привлечении средств на криптопродукты от инвесторов
Сбер привлек 1.3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.
Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком.
«Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1.3 млрд руб, что составляет более 50 % рынка продуктов с привязкой к крипте. Подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и, самое главное, уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора», — сказал Ведяхин.