Александр Ведяхин рассказал о привлечении средств на криптопродукты от инвесторов

Сбер привлек 1.3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

© Сбер

Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком.