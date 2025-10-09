Топ-менеджер Сбера отметил популярность криптовалют у россиян

Криптовалюты популярны у россиян. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

© Сбер

Россия занимает третье место в мире по майнингу биткоина. По разным оценкам объем криптовалют на криптокошельках россиян превышает 10 млрд долларов.

«Криптовалюты популярны у россиян. По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты - суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд долл. Если смотреть мировые обороты, то они уже составляют триллионы долларов в месяц. Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок. Видим мы и спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные ранее в этом году Центральным банком», — отметил Ведяхин.

Александр Ведяхин подчеркнул, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широк.