Сгоревший заживо экс-чиновник Смоленской области оказался ветераном СВО

Сгоревший заживо экс-чиновник Смоленской области Олег Иванов оказался ветераном СВО.

Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«После возвращения на гражданку он занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт. Накануне он привез ее в тот самый центр Мещерякова, там собирают помощь для участников СВО. Иванов решил переночевать в своем доме на колесах и сегодня утром поехать домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его микроавтобус загорелся», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время пожара произошло несколько взрывов из-за установленных газовых баллонов.

Олег Иванов был крупным чиновником Смоленской области, а также являлся членом центрального правления ветеранов боевых действий России, членом Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Мужчина имел медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени ДНР.

До этого стало известно, что экс-начальник управления Смоленской области Олег Иванов заживо сгорел в трейлере в свой день рождения.

По данным СМИ, Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем трейлере, где и проживал.