Народный артист РСФСР Александр Збруев впервые вышел на связь после госпитализации, призвав СМИ не распространять недостоверную информацию о его самочувствии. Об этом актер заявил в беседе с ТАСС.

Как сообщил ранее агентству президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с "жалобами по урологической части". Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение. По словам Варшавера, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 10 октября СМИ и Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что у Збруева было якобы обнаружено онкологическое заболевание.

"На все, что вы читаете в социальных сетях, плюньте. Не верьте ничему из того, что там пишут. Мне уже 87 лет, а когда человеку 87 лет, даже если он порезал палец, обязательно напишут, что ему отняли руку. Очень прошу отнестись ко мне по-человечески, по-доброму. Дело в том, что у меня есть дочери, они очень волнуются по этому поводу, они читают все. У меня есть близкие люди, которые за меня переживают. И это только доставляет мне лишние неудобства, лишние проблемы", - прокомментировал Збруев слухи, обратив внимание на свой бодрый голос.

Собеседник агентства добавил, что в медучреждении ему действительно проводят некоторые медицинские процедуры. Однако масштаб этих вмешательств не соответствует тому, о чем пишут в прессе.