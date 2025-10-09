Зацепинг хотят признать экстремистским движением

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять опасное увлечение передвижением на электричках — зацепинг — к экстремистскому движению. Соответствующее заявление она сделала в Telegram-канале.

Как уточнила Мишонова, таких детей следует «обязательно ставить на учет». Кроме того, по ее мнению, нужно предоставить подросткам, увлекающимся экстремальными видами спорта, безопасную альтернативу их хобби.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что в стране необходимы профилактические беседы. По ее словам, важно наглядно показывать последствия такого увлечения. Дети не до конца осознают риски и поэтому подвергаются опасности, добавила Мишонова.

Она обратила внимание на наличие в интернете ресурсов, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге. И это недопустимо, считает Мишонова. Она отметила, что с начала года на территории региона жертвами экстремального хобби стали 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Детский омбудсмен отметила, что даже гибель или серьезные травмы друзей не останавливают детей от рискованных поступков.