Россиянку уволили с работы из-за жалобы мигрантки

В Санкт-Петербурге разгорается скандал, связанный с увольнением воспитателя одного из детского сада, проработавшей в учреждении 11 лет. Поводом для расторжения трудового договора послужил конфликт, инициированный одной из родительниц.

По информации "LENTA.RU", инцидент произошел из-за того, что дочь уроженки Узбекистана без спроса взяла у другой воспитанницы значок с обуви. Девочка не захотела возвращать вещь, после чего ее мать, узнав о ситуации, явилась в дошкольное учреждение и устроила громкий скандал.

По словам самой уволенной сотрудницы, в ходе конфликта родительница угрожала руководству детсада своими связями в диаспоре, чтобы повлиять на исход разбирательства.

Примечательно, что после этого инцидента никаких внутренних проверок или служебных расследований в учреждении не проводилось.

Вскоре петербурженке, как она сообщает, намекнули на необходимость написать заявление об увольнении по собственному желанию, что она в итоге и сделала под давлением обстоятельств. Данный случай получил резонанс, и ситуацией в детском саду заинтересовались представители Следственного комитета России. Правоохранительные органы предстоит выяснить, были ли нарушены трудовые права воспитателя.