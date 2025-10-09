СМИ: Актера Збруева госпитализировали в столице

© Вечерняя Москва

Столичные медики экстренно госпитализировали российского актера Александра Збруева. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По словам источника, артиста неоднократно беспокоила боль в животе, из-за чего он решил вызвать скорую помощь. Медики доставили его в больницу со спазмами в кишечнике. На данный момент 87-летний Збруев находится в состоянии средней тяжести, уточнили в публикации.

Еще 10 сентября дочь народного артиста РСФСР опровергала распространившуюся в Сети информацию об ухудшении самочувствия отца. Артистка утверждала, что с ним «все хорошо».

Днем ранее Збруев начал жаловаться на слабость и сильное головокружение перед выходом на сцену. Медики якобы осмотрели актера и заключили, что госпитализировать его нет необходимости. Они рекомендовали ему соблюдать постельный режим.

7 октября актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ела Санько получила серьезную травму позвоночника. 78-летняя артистка неудачно упала у себя дома. После падения она почувствовала сильные боли в груди и пояснице.