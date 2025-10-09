У кого сегодня день рождения: основатель группы The Beatles, философ-мистик и народный артист

9 октября отмечают свои дни рождения многие известные личности как в России, так и за ее пределами. «Рамблер» подготовил список людей, у которых сегодня праздник.

Джон Леннон, известный английский музыкант, певец, поэт и композитор, был одним из основателей культовой группы The Beatles. Он родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле и оставил неизгладимый след в истории музыки и культуры. Леннон был введен в Зал славы авторов песен и Зал славы рок-н-ролла, что подчеркивает его значимость в музыкальной индустрии. Помимо музыкальной деятельности, Джон активно занимался политической деятельностью. Свои взгляды он открыто выражал как в песнях, так и в публичных выступлениях, что сделало его не только музыкантом, но и влиятельным общественным деятелем. Жизнь Леннона оборвалась в 1980 году, оставив после себя огромное наследие.

Гильермо дель Торо Гомес — выдающийся мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель, обладатель премии «Оскар». Он родился 9 октября 1964 года в мексиканском городе Гвадалахара. В этом году ему исполняется 60 лет. Среди его известных работ — фильмы «Хребет дьявола», «Мимик», «Блэйд II», «Хеллбой» и «Тихоокеанский рубеж», а также уникальная адаптация классической сказки «Пиноккио».

Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, — российский рэп-исполнитель. В прошлом был участником объединения Phlatline и сооснователем группы Marselle. Вместе с DJ Pill.One основал проект WDKTZ (weedkatz). С 2012 по 2019 год был артистом лейбла Black Star, где также владел линией одежды «Cosmokot» под брендом Black Star Wear. После ухода с лейбла в 2019 году потерял право использовать псевдоним L’One и исполнять свои старые песни. С октября 2019 года выступал под настоящим именем. В 2021 году лейбл вернул ему псевдоним L’One.

Также 9 октября родились мексикано-американский рестлер Эдди Герреро (1967 — 2005), советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Носик (1940 — 1995), советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Евстигнеев (1926 — 1992), японский пловец, олимпийский чемпион Кусуо Китамура (1917 — 1996), русский политический деятель Николай Бухарин (1888 — 1938), русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик Николай Рерих (1874 — 1947), французский композитор Камиль Сен-Санс (1835 — 1921), русский офицер, декабрист Сергей Муравьев-Апостол (1796 — 1826), испанский писатель Мигель де Сервантес (1547 — 1616), испанский мореплаватель и открыватель новых земель Христофор Колумб (1451 — 1506), французский теолог, основатель колледжа в Париже («Сорбоннского дома») Робер де Сорбон (1201 — 1274).